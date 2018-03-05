Google ошибочно "похоронил" актёра Генри Кавилла, сыгравшего Супермена

Звезда кино была удивлена, однако актёр лишь посмеялся над ошибкой популярной поисковой системы.

Поисковая система Google сообщила, что британский актёр Генри Кавилл умер 3 марта 2018 года в возрасте 34 лет. Актёр, сыгравший Супермена, ничего не знал о своей кончине, пока один из фанатов не поделился с ним скриншотом страницы из поисковика.

Звезда киновселенной DC мгновенно отреагировала на это. Кавилл изобразил свою реакцию на эту новость, составив коллаж. Свою фотографию он опубликовал в "инстаграме".