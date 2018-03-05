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Опубликовано 5 марта 2018, 18:35

Google ошибочно "похоронил" актёра Генри Кавилла, сыгравшего Супермена

Фото:&nbsp;&copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Звезда кино была удивлена, однако актёр лишь посмеялся над ошибкой популярной поисковой системы.

Поисковая система Google сообщила, что британский актёр Генри Кавилл умер 3 марта 2018 года в возрасте 34 лет. Актёр, сыгравший Супермена, ничего не знал о своей кончине, пока один из фанатов не поделился с ним скриншотом страницы из поисковика.

Звезда киновселенной DC мгновенно отреагировала на это. Кавилл изобразил свою реакцию на эту новость, составив коллаж. Свою фотографию он опубликовал в "инстаграме".

When you learn that you died 2 days ago....

Публикация от Henry Cavill (@henrycavill)

В описании к фото актёр написал, что на его лице эмоция человека, который узнал, что умер ещё два дня назад. Шутку оценили: более 350 тысяч человек поставили лайки за час и оставили более 20 тысяч комментариев.

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Сергей Сурепин
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