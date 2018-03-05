Google ошибочно "похоронил" актёра Генри Кавилла, сыгравшего Супермена
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Звезда кино была удивлена, однако актёр лишь посмеялся над ошибкой популярной поисковой системы.
Поисковая система Google сообщила, что британский актёр Генри Кавилл умер 3 марта 2018 года в возрасте 34 лет. Актёр, сыгравший Супермена, ничего не знал о своей кончине, пока один из фанатов не поделился с ним скриншотом страницы из поисковика.
Звезда киновселенной DC мгновенно отреагировала на это. Кавилл изобразил свою реакцию на эту новость, составив коллаж. Свою фотографию он опубликовал в "инстаграме".
В описании к фото актёр написал, что на его лице эмоция человека, который узнал, что умер ещё два дня назад. Шутку оценили: более 350 тысяч человек поставили лайки за час и оставили более 20 тысяч комментариев.