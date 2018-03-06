Геймер заснул в очках виртуальной реальности и сломал стену в квартире

Молодой человек играл в хоррор в состоянии алкогольного опьянения и не заметил, как отключился.

Пользователь Reddit рассказал о своём неудачном опыте использования очков виртуальной реальности. Играя в хоррор Resident Evil 7, он не заметил, как заснул, не выключив игру.

Когда игрок проснулся, на нём всё ещё были очки виртуальной реальности, но он этого не понял. Геймер не сразу понял, как он оказался в незнакомой тёмной комнате, где слышал вокруг себя только жуткие звуки.

Герой этой истории, предварительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встал с кресла, начал кричать и убегать из виртуальной комнаты, но его остановила жестокая реальность. Британец задел рукой телевизор и врезался в стену, а после почувствовал чьи-то руки. Оказалось, это была его мама, которая сняла шлем и наушники.