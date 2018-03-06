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Опубликовано 6 марта 2018, 07:15

Oculus Rift стал самым популярным шлемом виртуальной реальности

Инновационное устройство опередило своего конкурента — HTC Vive — среди пользователей Steam.

Фото &copy; Flickr/Sergey Galyonkin

Фото © Flickr/Sergey Galyonkin

Согласно отчёту компании Valve о комплектациях компьютеров пользователей сервиса Steam, большинство геймеров в качестве гарнитуры виртуальной реальности выбирают Oculus Rift. В феврале 2018 года доля владельцев шлема виртуальной реальности достигла 47,31%.

Показатель HTC Vive — 45,38%. В прошлом месяце Oculus Rift отставал от Vive меньше чем на 1%. На гарнитуру дополненной реальности Microsoft приходится 5,36% пользователей сервиса Valve.

Несмотря на это, количество владельцев гарнитур виртуальной реальности остаётся достаточно незначительным на фоне общего числа пользователей. Oculus Rift пользуются 0,14% зарегистрированных в Steam игроков, а HTC Vive — 0,13%.

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Сергей Сурепин
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