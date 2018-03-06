Oculus Rift стал самым популярным шлемом виртуальной реальности

Согласно отчёту компании Valve о комплектациях компьютеров пользователей сервиса Steam, большинство геймеров в качестве гарнитуры виртуальной реальности выбирают Oculus Rift. В феврале 2018 года доля владельцев шлема виртуальной реальности достигла 47,31%.

Показатель HTC Vive — 45,38%. В прошлом месяце Oculus Rift отставал от Vive меньше чем на 1%. На гарнитуру дополненной реальности Microsoft приходится 5,36% пользователей сервиса Valve.