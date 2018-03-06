На первом чемпионате России по компьютерному спорту разыграют 3,5 млн рублей

Соревнования представлены в трёх дисциплинах: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 и Hearthstone. Общий призовой фонд чемпионата — 3,5 миллиона рублей: по 1,5 миллиона в CS:GO и Dota 2, а также 500 тысяч в Hearthstone.