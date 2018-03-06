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Регион
Опубликовано 6 марта 2018, 07:45

На первом чемпионате России по компьютерному спорту разыграют 3,5 млн рублей

Скриншот видео&nbsp;Федерация компьютерного спорта России

Скриншот видео Федерация компьютерного спорта России

В России проведут дебютный официальный чемпионат страны по компьютерному спорту. Лучшие игроки получат спортивные разряды.

Соревнования представлены в трёх дисциплинах: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 и Hearthstone. Общий призовой фонд чемпионата — 3,5 миллиона рублей: по 1,5 миллиона в CS:GO и Dota 2, а также 500 тысяч в Hearthstone.

Принять участие в турнире может любой желающий. Среди требований: быть гражданином РФ, достичь 14-летнего возраста.

Сейчас организаторы проводят регистрацию на онлайн отборочные игры. Они пройдут 10 и 11 марта. Победители каждого из турниров получат квоты в групповую стадию.

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Сергей Сурепин
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