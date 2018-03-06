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Опубликовано 6 марта 2018, 08:06

Авторы Assassin’s Creed научились прогнозировать ошибки программистов

Добиться этого результата удалось благодаря различным экспериментам с искусственным интеллектом.

Фото &copy; Ubisoft Montreal

Фото © Ubisoft Montreal

Во время конференции в Монреале компания Ubisoft показала специальную программу-помощника — Commit Assistant. Она призвана помогать разработчикам и программистам.

Задача искусственного интеллекта — находить баги прямо во время написания кода. Это сэкономит как время, уходящее на доработку проектов, так и деньги — по информации компании, на исправление ошибок порой уходит до 70% производственного бюджета.

Создатели программы — La Forge. Это отдел научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Ubisoft. Специалисты протестировали огромный массив данных, который Ubisoft удалось собрать в течение десяти лет.

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Сергей Сурепин
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