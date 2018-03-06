Авторы Assassin’s Creed научились прогнозировать ошибки программистов
Добиться этого результата удалось благодаря различным экспериментам с искусственным интеллектом.
Фото © Ubisoft Montreal
Во время конференции в Монреале компания Ubisoft показала специальную программу-помощника — Commit Assistant. Она призвана помогать разработчикам и программистам.
Задача искусственного интеллекта — находить баги прямо во время написания кода. Это сэкономит как время, уходящее на доработку проектов, так и деньги — по информации компании, на исправление ошибок порой уходит до 70% производственного бюджета.
Создатели программы — La Forge. Это отдел научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Ubisoft. Специалисты протестировали огромный массив данных, который Ubisoft удалось собрать в течение десяти лет.