Microsoft представит инновационные решения для геймеров и владельцев Xbox
Американская корпорация готовится к проведению очередной конференции, на которой нам покажут что-то новое.
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Компания Microsoft рассказала о новом шоу, которое в прямом эфире будет рассказывать о значимых событиях, освещать важные темы и анонсы. Также фирма покажет игрокам процесс работы команды Xbox.
Разработчики планируют использовать трансляции в том числе и для общения с игровым сообществом. Шоу транслироваться будет сразу на всех актуальных ресурсах — YouTube, Twitch, Facebook и Mixer.
Первая трансляция пройдёт в воскресенье 11 марта ровно в полночь по московскому времени.