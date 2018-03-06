Microsoft представит инновационные решения для геймеров и владельцев Xbox

Компания Microsoft рассказала о новом шоу, которое в прямом эфире будет рассказывать о значимых событиях, освещать важные темы и анонсы. Также фирма покажет игрокам процесс работы команды Xbox.

Разработчики планируют использовать трансляции в том числе и для общения с игровым сообществом. Шоу транслироваться будет сразу на всех актуальных ресурсах — YouTube, Twitch, Facebook и Mixer.