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Регион
Опубликовано 6 марта 2018, 08:36

Microsoft представит инновационные решения для геймеров и владельцев Xbox

Американская корпорация готовится к проведению очередной конференции, на которой нам покажут что-то новое.

Фото &copy; Pexels

Фото © Pexels

Компания Microsoft рассказала о новом шоу, которое в прямом эфире будет рассказывать о значимых событиях, освещать важные темы и анонсы. Также фирма покажет игрокам процесс работы команды Xbox.

Разработчики планируют использовать трансляции в том числе и для общения с игровым сообществом. Шоу транслироваться будет сразу на всех актуальных ресурсах — YouTube, Twitch, Facebook и Mixer.

Первая трансляция пройдёт в воскресенье 11 марта ровно в полночь по московскому времени.

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Сергей Сурепин
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