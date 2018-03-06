Создатель самой скандальной игры 2018 года оправдался за свои выходные
По словам разработчика, он впервые за долгое время позволил себе отдохнуть и вовсе не забыл об игре.
Фото © Twitter/@DanielVavra
Поклонники Kingdom Come: Deliverance упрекнули создателя самой скандальной игры 2018 года Дэниеля Вавру в том, что он позволяет себе отдыхать. Геймеры недовольны, что руководитель проекта ведёт себя так в то время, пока в игре наблюдаются критические ошибки.
Всему виной стали записи в "Твиттере". Сначала Вавра сходил в барбрешоп, а после отправился на полигон, где тренировался в стиле Киану Ривза для "Джона Уика — 3".
Enjoying those hard earned trillions #Barbercue pic.twitter.com/R1qBwRUOih— Daniel Vávra ⚔ (@DanielVavra) March 1, 2018
Training like @KeanuReeves_USA for John Wick 3 ;) pic.twitter.com/T9DpGw95od— Daniel Vávra ⚔ (@DanielVavra) March 3, 2018
Позже разработчик ответил на обвинения. По словам Вавры, это был его второй свободный уик-энд за последние четыре месяца.
Напомним, выход очередного обновления Kingdom Come: Deliverance ожидается уже на этой неделе.