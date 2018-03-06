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Регион
Опубликовано 6 марта 2018, 08:47

Создатель самой скандальной игры 2018 года оправдался за свои выходные

По словам разработчика, он впервые за долгое время позволил себе отдохнуть и вовсе не забыл об игре.

Фото &copy; Twitter/@DanielVavra&nbsp;

Фото © Twitter/@DanielVavra 

Поклонники Kingdom Come: Deliverance упрекнули создателя самой скандальной игры 2018 года Дэниеля Вавру в том, что он позволяет себе отдыхать. Геймеры недовольны, что руководитель проекта ведёт себя так в то время, пока в игре наблюдаются критические ошибки.

Всему виной стали записи в "Твиттере". Сначала Вавра сходил в барбрешоп, а после отправился на полигон, где тренировался в стиле Киану Ривза для "Джона Уика — 3".

Позже разработчик ответил на обвинения. По словам Вавры, это был его второй свободный уик-энд за последние четыре месяца.

Напомним, выход очередного обновления Kingdom Come: Deliverance ожидается уже на этой неделе.

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Сергей Сурепин
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