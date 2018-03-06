Minecraft научила программированию 85 миллионов детей по всему миру

Создатели полезной инициативы отчитались о результатах специальной обучающей программы.

Компания Microsoft и сервис Code.org сообщили, что с помощью Minecraft удалось обучить детей азам программирования. Всего программой Minecraft Hour of Code воспользовались 85 миллионов человек.

Благодаря этой полезной инициативе геймеры изучают начальные уровни компьютерной грамотности. Разработчики уверены, что таким образом делают существенный вклад в развитие образовательной системы.