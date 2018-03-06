Minecraft научила программированию 85 миллионов детей по всему миру
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Создатели полезной инициативы отчитались о результатах специальной обучающей программы.
Компания Microsoft и сервис Code.org сообщили, что с помощью Minecraft удалось обучить детей азам программирования. Всего программой Minecraft Hour of Code воспользовались 85 миллионов человек.
Благодаря этой полезной инициативе геймеры изучают начальные уровни компьютерной грамотности. Разработчики уверены, что таким образом делают существенный вклад в развитие образовательной системы.
Напомним, Minecraft Hour of Code — обучающие курсы, которые знакомят молодых людей с программированием с помощью игры Minecraft. Благодаря этим занятиям геймеры могут получить хорошую основу для будущей карьеры, связанной с информационными и компьютерными технологиями.