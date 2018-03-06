Создатели видеоигр согласились обсудить с Дональдом Трампом стрельбу в школах
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Представители видеоигровой индустрии рассчитывают на конструктивный диалог с президентом США.
8 марта пройдёт встреча президента США Дональда Трампа и членов Ассоциации производителей видеоигр (ESA). Конкретные участники заседания не разглашаются. Пресса предполагает, что среди них могут быть руководители и представители ведущих издательств.
Будущая встреча в Белом доме позволит обсудить важные вопросы видеоигровой индустрии, связанные с насилием, например возрастные ограничения. Представители ESA заявили, что игры распространены по всему миру, а большинство исследований говорит о том, что между виртуальными развлечениями и жестокостью в реальной жизни нет связи.
Напомним, в конце февраля Дональд Трамп провёл заседание Белого дома, посвящённое трагедии в школе города Парклэнд, штат Флорида. Бывший студент открыл стрельбу в учебном заведении, погибли 17 человек. В качестве одной из версий такого уровня жестокости подростков президент США назвал видеоигры и кино.