Создатели видеоигр согласились обсудить с Дональдом Трампом стрельбу в школах

Представители видеоигровой индустрии рассчитывают на конструктивный диалог с президентом США.

8 марта пройдёт встреча президента США Дональда Трампа и членов Ассоциации производителей видеоигр (ESA). Конкретные участники заседания не разглашаются. Пресса предполагает, что среди них могут быть руководители и представители ведущих издательств.

Будущая встреча в Белом доме позволит обсудить важные вопросы видеоигровой индустрии, связанные с насилием, например возрастные ограничения. Представители ESA заявили, что игры распространены по всему миру, а большинство исследований говорит о том, что между виртуальными развлечениями и жестокостью в реальной жизни нет связи.