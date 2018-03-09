"Учителя избили мою дочь прямо в школе, но дело замяли, так как она — инвалид"
Мать 22-летней Линдсей Муней из Норт-Ланаркшира, Шотландия, не собирается мириться с равнодушием органов власти и борется за правду с помощью соцсетей.
Линдсей страдает аутизмом и синдромом Прадера — Вилли с рождения. Она ещё училась в школе в Мотеруэлле, Шотландия, когда стала жертвой жестокого избиения школьным персоналом в 2012-м, пишет Metro.
Фото © Facebook.com / Claire Nossiter
Она вернулась домой в таком состоянии, будто стала участницей крупной аварии. Всё её тело было покрыто синяками и ссадинами. Я забрала ребёнка в больницу
Линдсей не могла внятно пояснить матери, что с ней произошло, из-за её болезни. Врачи осмотрели тогда ещё 16-летнюю девочку, и их подозрения пали на родную мать. Клэр пояснила, что в таком состоянии ребёнок вернулся из школы, и полиция начала разбирательство.
Фото © Facebook.com / Claire Nossiter
В результате инцидента были предъявлены обвинения двум работникам школы, но в 2016-м дело закрыли. Всё потому, что Линдсей не может свидетельствовать и рассказать о случившемся. Клэр пришлось повторно идти в суд и требовать, чтобы дело возобновили.
Они провели очень плохое расследование и возобновили его только после скандала в ноябре 2016-го. Но итог такой: двум сотрудникам был сделан выговор о безрассудном поведении, и всё...
Фото © Facebook.com / Claire Nossiter
Фото © Facebook.com / Claire Nossiter
Клэр поняла, что, даже в США ей придётся самой добиваться правды ради своего ребёнка. Она запустила кампанию в поддержку Линдсей. Пост на "Фейсбуке" с фотографиями побоев Линдсей стал вирусным, и петиция набрала около 6 тыс. подписей.
Система правосудия не может защитить мою дочь, значит, это сделаю я. Не хочу, чтобы это случилось с кем-то ещё