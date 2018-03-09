"Учителя избили мою дочь прямо в школе, но дело замяли, так как она — инвалид"

Линдсей страдает аутизмом и синдромом Прадера — Вилли с рождения. Она ещё училась в школе в Мотеруэлле, Шотландия, когда стала жертвой жестокого избиения школьным персоналом в 2012-м, пишет Metro.

Фото © Facebook.com / Claire Nossiter

Она вернулась домой в таком состоянии, будто стала участницей крупной аварии. Всё её тело было покрыто синяками и ссадинами. Я забрала ребёнка в больницу мама Линдсей Клэр Носситер

Линдсей не могла внятно пояснить матери, что с ней произошло, из-за её болезни. Врачи осмотрели тогда ещё 16-летнюю девочку, и их подозрения пали на родную мать. Клэр пояснила, что в таком состоянии ребёнок вернулся из школы, и полиция начала разбирательство.

Фото © Facebook.com / Claire Nossiter

В результате инцидента были предъявлены обвинения двум работникам школы, но в 2016-м дело закрыли. Всё потому, что Линдсей не может свидетельствовать и рассказать о случившемся. Клэр пришлось повторно идти в суд и требовать, чтобы дело возобновили.

Они провели очень плохое расследование и возобновили его только после скандала в ноябре 2016-го. Но итог такой: двум сотрудникам был сделан выговор о безрассудном поведении, и всё... мама Линдсей Клэр Носситер

Фото © Facebook.com / Claire Nossiter

Фото © Facebook.com / Claire Nossiter

Клэр поняла, что, даже в США ей придётся самой добиваться правды ради своего ребёнка. Она запустила кампанию в поддержку Линдсей. Пост на "Фейсбуке" с фотографиями побоев Линдсей стал вирусным, и петиция набрала около 6 тыс. подписей.