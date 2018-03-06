Путин поздравил с днём рождения первую женщину-космонавта Валентину Терешкову

Российский лидер оценил целеустремлённость и искреннее желание лётчика приносить пользу Отечеству.

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днём рождения первую женщину-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову, отметив её сильный и волевой характер. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Сильный, волевой характер, целеустремлённость, искреннее желание приносить пользу Отечеству всегда помогали вам быть востребованной в профессии, — говорится в сообщении.

Глава государства добавил, что именно эти качества позволяли Терешковой добиваться успеха на самых сложных, ответственных направлениях работы. Путин пожелал лётчику-космонавту крепкого здоровья и всего наилучшего.