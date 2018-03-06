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Опубликовано 6 марта 2018, 12:34

Путин поздравил с днём рождения первую женщину-космонавта Валентину Терешкову

Фото: сайт президента РФ

Фото: сайт президента РФ

Российский лидер оценил целеустремлённость и искреннее желание лётчика приносить пользу Отечеству.

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днём рождения первую женщину-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову, отметив её сильный и волевой характер. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Сильный, волевой характер, целеустремлённость, искреннее желание приносить пользу Отечеству всегда помогали вам быть востребованной в профессии, — говорится в сообщении.

Глава государства добавил, что именно эти качества позволяли Терешковой добиваться успеха на самых сложных, ответственных направлениях работы. Путин пожелал лётчику-космонавту крепкого здоровья и всего наилучшего.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года. В 1963 году она совершила полёт на космическом корабле "Восток-6". Россиянка остаётся единственной в мире женщиной, совершившей экспедицию в космос в одиночку. Терешкова выдержала 48 оборотов вокруг Земли.

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Алёна Темирчиева
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