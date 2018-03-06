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Опубликовано 6 марта 2018, 13:23

Луговой считает уткой информацию об отравлении экс-полковника ГРУ в Британии

Андрей Луговой. Фото: &copy; РИА Новости/Григорий Сысоев

Андрей Луговой. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Парламентарий отметил, что в Англии "постоянно происходят какие-то истории со сбежавшими из России джентльменами".

Инцидент в Британии с "отравлением" бывшего шпиона, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, скорее всего, является журналистской уткой. Это мнение высказал член Комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой.

— Это больше похоже пока что на пропагандистскую журналистскую утку в связи с тем, что никаких заявлений о состоянии его здоровья со стороны официальных лиц Великобритании не было, — приводит его слова РИА "Новости".

Парламентарий указал на то, что в Соединённом Королевстве "постоянно происходят какие-то истории со сбежавшими из России джентльменами, мало чему приходится удивляться".

Ранее британские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля отравили неизвестным веществом в городе Солсбери.

Напомним, бывшего военного осудили в РФ за шпионаж в пользу спецслужб Великобритании. В 2010 году президент России Дмитрий Медведев подписал указы о помиловании ряда лиц, в том числе Сергея Скрипаля.

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Алёна Темирчиева
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