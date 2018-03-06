Бывший солист популярной рэп-группы "Грибы" открыл бар для геймеров
Фото: © vk.com/Slevin Kelevra
Двухэтажное помещение включает в себя основной бар и комнату для игры в PlayStation 4.
Бывший участник группы "Грибы", известный под псевдонимом Kyivstoner, открыл собственный бар для геймеров. Заведение получило название Kyiv Stoner Bar, находится в Киеве.
Заведение занимает два этажа. На первом — основной зал с портретом артиста на стене, в подвале — ещё один зал, а также комната для игры в консоль PlayStation 4.
Напомним, Kyivstoner стал известен благодаря участию в музыкальном проекте "Грибы" и видеоблогу. В прошлом году он покинул коллектив за два дня до старта большого турне по России.