Бывший солист популярной рэп-группы "Грибы" открыл бар для геймеров

Двухэтажное помещение включает в себя основной бар и комнату для игры в PlayStation 4.

Бывший участник группы "Грибы", известный под псевдонимом Kyivstoner, открыл собственный бар для геймеров. Заведение получило название Kyiv Stoner Bar, находится в Киеве.

Заведение занимает два этажа. На первом — основной зал с портретом артиста на стене, в подвале — ещё один зал, а также комната для игры в консоль PlayStation 4.