Все платные игры теперь доступны бесплатно из-за взлома PlayStation 4
Фото: © REUTERS/Wolfgang Rattay
Хакеры придумали, как можно обойти защиту самой успешной консоли японской корпорации Sony.
Теперь все платные игры для PlayStation 4 доступны бесплатно из-за хакерского взлома. Всё благодаря усилиям кибермошенника под псевдонимом qwertyyourip.
Хакер-энтузиаст опубликовал прошивку, с помощью которой можно обойти абсолютно любую защиту консоли. Теперь этот способ находится в открытом доступе. Геймеры могут бесплатно скачивать любые игры и запускать их на PlayStation 4.
Напомним, ранее хакерам уже удавалось взламывать PlayStation 4, однако метод работал только на старых версиях консоли, которые уже невозможно было найти в продаже.