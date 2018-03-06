Все платные игры теперь доступны бесплатно из-за взлома PlayStation 4

Хакеры придумали, как можно обойти защиту самой успешной консоли японской корпорации Sony.

Теперь все платные игры для PlayStation 4 доступны бесплатно из-за хакерского взлома. Всё благодаря усилиям кибермошенника под псевдонимом qwertyyourip.

Хакер-энтузиаст опубликовал прошивку, с помощью которой можно обойти абсолютно любую защиту консоли. Теперь этот способ находится в открытом доступе. Геймеры могут бесплатно скачивать любые игры и запускать их на PlayStation 4.