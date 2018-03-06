В этом году выйдет "убийца" всемирно известной мобильной игры Pokemon Go
Фото: © REUTERS/Mark Kauzlarich
Спустя два года у мобильной игры о "карманных монстрах" появится достаточно серьёзный конкурент.
Компании Sony Pictures и Ghost Corps выпустят в этом году новую игру — "Мир охотников за приведениями". Она будет доступна на iOS и Android. Игра станет "убийцей" всемирно известной Pokemon Go.
Новый проект получит поддержку дополненной реальности, как и хит 2016 года. Пользователям предложат исследовать окрестности в поисках таинственных призраков и других персонажей популярной киновселенной.
Напомним, последний фильм про "Охотников за приведениями" вышел в 2016 году. Это был ремейк классического кино, главными героями стали девушки.