В этом году выйдет "убийца" всемирно известной мобильной игры Pokemon Go

Спустя два года у мобильной игры о "карманных монстрах" появится достаточно серьёзный конкурент.

Компании Sony Pictures и Ghost Corps выпустят в этом году новую игру — "Мир охотников за приведениями". Она будет доступна на iOS и Android. Игра станет "убийцей" всемирно известной Pokemon Go.

Новый проект получит поддержку дополненной реальности, как и хит 2016 года. Пользователям предложат исследовать окрестности в поисках таинственных призраков и других персонажей популярной киновселенной.