На выборы президента России пригласили 318 иностранных наблюдателей

Госдума пригласила более 300 иностранных наблюдателей на выборы президента России. Об этом сообщил глава Комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий.

— Всего приглашены для наблюдения за выборами президента России 318 наблюдателей, — сказал Слуцкий.

Уточняется, что среди этих людей 25 депутатов Европарламента, 127 депутатов и сенаторов национальных парламентов, девять мэров городов и действующих министров.

Кроме этого, в качестве наблюдателей пригласили шесть руководителей крупных русскоязычных СМИ, 133 руководителя информационно-аналитических центров и общественно-политических деятелей, а также 18 экс-парламентариев.