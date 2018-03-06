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Опубликовано 6 марта 2018, 17:51

Британский диджей записал альбом, избавляющий от бессонницы

Фото: &copy; Pixabay/Free-Photos

Фото: © Pixabay/Free-Photos

Том Миддлтон претендует на звание первого музыканта, который ради научного интереса выпустил самый "сонный" набор треков.

Миддлтон известен публике музыкальных фестивалей. Он выступал в 49 странах мира. Свою карьеру артист начал в 1990-х годах, он сотрудничал с огромным количеством музыкантов.

Как удалось установить, научный подход к своему делу у Тома проявился во время того, как он столкнулся с бессонницей после череды гастролей. Диджей совместно с командой нейробиологов записал альбом, который помогает уснуть.

Все песни его альбома способствуют релаксации, замедлению сердечного ритма, снижению артериального давления, частоты дыхания и в итоге — успешному погружению в сон.

Музыкант заявил, что создание музыки от бессонницы — самое сложное, что ему приходилось делать за всю свою творческую карьеру. Тесты подтвердили, что его композиции помогают слушателю успокоиться.

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Сергей Сурепин
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