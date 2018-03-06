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Опубликовано 6 марта 2018, 18:58

МВД представило первый в стране мобильный комплекс распознавания лиц

Фото: &copy; РИА Новости/Илья Питалев

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

За разработку отвечает российская компания NtechLab, работать аппаратура будет под присмотром УМВД Рязанской области.

В компании NtechLab разработку назвали мобильным биометрическим комплексом (МБК). Сервер системы необходимо установить на полицейское авто. МБК может одновременно анализировать данные с собственной камеры, а также с десяти других, установленных на рамках металлодетекторов.

Российские разработчики считают, что их программа поможет сделать массовые мероприятия безопасными. С её помощью можно идентифицировать правонарушителей и в реальном времени направлять уведомления об их действиях в полицию.

Также новая система позволит избежать очередей и увеличит пропускную способность на входах. Сейчас устройство тестируют в Рязанской области.

— Управление МВД России по Рязанской области представило первый в РФ мобильный биометрический комплекс (МБК), оснащенный технологией распознавания лиц от компании NtechLab — ведущего разработчика алгоритмов на основе нейронных сетей, — говорится в сообщении компании. — МБК позволит существенно повысить уровень безопасности на массовых мероприятиях, а также обеспечит максимальный комфорт для посетителей.

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Сергей Сурепин
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