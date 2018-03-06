В Госдуме заявили, что разбившийся в Сирии Ан-26 прошёл все проверки

Ранее сообщалось, что причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.

Российский транспортный самолёт Ан-26, который потерпел крушение в Сирии, перед полётом проходил проверку, как это делается всегда. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

— По опыту могу сказать, что Ан-26 — надёжный военно-транспортный самолёт. У него превосходные технические характеристики. И перед взлётом он обязательно проходит проверку, — отметил парламентарий.

Бондарев также выразил уверенность, что семьям погибших при авиакатастрофе будет оказана должная государственная поддержка.