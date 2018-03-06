В Госдуме заявили, что разбившийся в Сирии Ан-26 прошёл все проверки
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Ранее сообщалось, что причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.
Российский транспортный самолёт Ан-26, который потерпел крушение в Сирии, перед полётом проходил проверку, как это делается всегда. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.
— По опыту могу сказать, что Ан-26 — надёжный военно-транспортный самолёт. У него превосходные технические характеристики. И перед взлётом он обязательно проходит проверку, — отметил парламентарий.
Бондарев также выразил уверенность, что семьям погибших при авиакатастрофе будет оказана должная государственная поддержка.
Ранее стало известно, что российский самолёт рухнул при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Ан-26 столкнулся с землёй, не долетев около пятисот метров до взлётно-посадочной полосы. Все шесть членов экипажа и 33 пассажира погибли. Причиной авиакатастрофы, по предварительной версии, могла стать техническая неисправность.