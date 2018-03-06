Киберспортсмены начали наживаться на смерти футболиста Давиде Астори

Защитник футбольного клуба "Фиорентина" и сборной Италии Давиде Астори умер во сне. Из-за этого отменили матчи 27-го тура чемпионата Италии, но игроки в FIFA 18 решили воспользоваться этой ситуацией и заработать монеты в игре.

На трансферном рынке в игре сейчас не найти карточку Астори по привычной цене в 2 тысячи монет. Все они выставлены по максимальному ценнику — 10 тысяч монет. Карточки, которые появляются по более низким ценам, тут же скупаются и выставляются по максимальной.