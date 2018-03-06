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Регион
Опубликовано 6 марта 2018, 17:52

Киберспортсмены начали наживаться на смерти футболиста Давиде Астори

Фото: &copy; Action Images via Reuters / Matthew Childs

Фото: © Action Images via Reuters / Matthew Childs

Поклонники игры FIFA 18 воспользовались ситуацией и стали зарабатывать монеты в симуляторе футбола.

Защитник футбольного клуба "Фиорентина" и сборной Италии Давиде Астори умер во сне. Из-за этого отменили матчи 27-го тура чемпионата Италии, но игроки в FIFA 18 решили воспользоваться этой ситуацией и заработать монеты в игре.

На трансферном рынке в игре сейчас не найти карточку Астори по привычной цене в 2 тысячи монет. Все они выставлены по максимальному ценнику — 10 тысяч монет. Карточки, которые появляются по более низким ценам, тут же скупаются и выставляются по максимальной.

Таким образом киберспортсмены пытаются заработать на тех, кто хочет получить в коллекцию карточку умершего футболиста.

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Сергей Сурепин
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