"Ростелеком" показал работу системы видеонаблюдения за выборами
Компания продемонстрировала в Пензе работу системы видеонаблюдения за выборами президента России.
Фото: © flickr.com/ПАО "Ростелеком"
Заинтересованных лиц, среди которых были местные журналисты и члены территориальных комиссий, собрали в новом корпусе Лицея современных технологий управления № 2 города Пензы. Здесь 18 марта будет находиться избирательный участок.
Сотрудники компании показали комплект видеонаблюдения, а также рассказали о технических особенностях оборудования, системах защиты и реализации проекта в регионе. В комплект входят также коммутатор и устройство бесперебойного питания, размещённые в специальном антивандальном шкафу.
IP-камеры с флеш-накопителями, которые работают без компьютеров, фактически представляют собой полноценные видеорегистраторы. Они одновременно записывают данные на карту памяти, а также транслируют их по защищённым каналам в ЦОД (центры обработки данных).