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Регион
Опубликовано 6 марта 2018, 20:12

"Ростелеком" показал работу системы видеонаблюдения за выборами

Компания продемонстрировала в Пензе работу системы видеонаблюдения за выборами президента России.

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/ПАО "Ростелеком"

Фото: © flickr.com/ПАО "Ростелеком"

Заинтересованных лиц, среди которых были местные журналисты и члены территориальных комиссий, собрали в новом корпусе Лицея современных технологий управления № 2 города Пензы. Здесь 18 марта будет находиться избирательный участок.

Сотрудники компании показали комплект видеонаблюдения, а также рассказали о технических особенностях оборудования, системах защиты и реализации проекта в регионе. В комплект входят также коммутатор и устройство бесперебойного питания, размещённые в специальном антивандальном шкафу.

IP-камеры с флеш-накопителями, которые работают без компьютеров, фактически представляют собой полноценные видеорегистраторы. Они одновременно записывают данные на карту памяти, а также транслируют их по защищённым каналам в ЦОД (центры обработки данных).

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Сергей Сурепин
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