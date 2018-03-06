"Ростелеком" показал работу системы видеонаблюдения за выборами

Заинтересованных лиц, среди которых были местные журналисты и члены территориальных комиссий, собрали в новом корпусе Лицея современных технологий управления № 2 города Пензы. Здесь 18 марта будет находиться избирательный участок.

Сотрудники компании показали комплект видеонаблюдения, а также рассказали о технических особенностях оборудования, системах защиты и реализации проекта в регионе. В комплект входят также коммутатор и устройство бесперебойного питания, размещённые в специальном антивандальном шкафу.