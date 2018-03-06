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Опубликовано 6 марта 2018, 18:50

Новый Android-вирус атакует клиентов российских банков

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Justin

Фото: © flickr.com/Justin

Компания "Доктор Веб" предупредила о появлении новой вредоносной программы. Она атакует пользователей Android-устройств.

Вирус получил название Android.BankBot.344.origin. Он представляет угрозу для клиентов российских банков. Вирус замаскирован под приложение, якобы предоставляющее онлайн-доступ к финансовым услугам одновременно нескольких кредитных организаций. На деле у программы другой функционал.

После установки на телефон или планшет вирус предлагает пользователям либо войти в уже существующую учётную запись, либо создать новую, введя информацию о банковской карте. Полученная информация тут же попадает к хакерам, что позволяет им украсть деньги с карты.

Также вирус может перехватывать входящие СМС. Троян обнаружили в приложении "ВСЕБАНКИ — Все банки в одном месте", которое распространялось через магазин Google Play.

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Сергей Сурепин
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