Новый Essential Phone выйдет без "моноброви", как у iPhone X

Создатель операционной системы Android Энди Рубин намекнул, что в новой версии его смартфона Essential Phone не будет "моноброви", как у iPhone X. По словам разработчика, новый безрамочный смартфон может получить выдвижную камеру.

Подобное решение уже было применено в смартфоне Vivo Apex. Однако, по словам Рубина, он запатентовал выдвижную камеру ещё в 2015 году, поэтому у создателей Vivo могут быть проблемы, а следующий Essential Phone получит уникальную особенность.