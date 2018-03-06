Новый Essential Phone выйдет без "моноброви", как у iPhone X
Создатель уникального безрамочного смартфона намекнул, что новая версия не получит вырез в дисплее.
Фото: © twitter.com/Essential
Создатель операционной системы Android Энди Рубин намекнул, что в новой версии его смартфона Essential Phone не будет "моноброви", как у iPhone X. По словам разработчика, новый безрамочный смартфон может получить выдвижную камеру.
Подобное решение уже было применено в смартфоне Vivo Apex. Однако, по словам Рубина, он запатентовал выдвижную камеру ещё в 2015 году, поэтому у создателей Vivo могут быть проблемы, а следующий Essential Phone получит уникальную особенность.
Напомним, после выхода iPhone X разработчики смартфонов начали массово копировать вырез в дисплее. Изначально "монобровь" появилась в первой версии Essential Phone, а после её показала компания Apple.