Porsche показала "убийцу" Tesla Илона Маска

Кроссовер назвали одним из ключевых конкурентов Tesla X. Электрический автомобиль Porsche разгоняется до 100 километров в час за 3,5 секунды, а Tesla X — за 3,2 секунды. Машина может проехать от одного заряда аккумулятора более 500 километров, а Tesla X — около 400 километров.