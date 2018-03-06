Porsche показала "убийцу" Tesla Илона Маска
Скриншот видео:youtube.com/ Porsche
Немецкий производитель почти готов к старту массового производства собственного электрического кроссовера.
Компания Porsche показала концепт электрического кроссовера — Mission E Cross Turismo. Общая мощность двигателей нового авто — более 600 лошадиных сил.
Кроссовер назвали одним из ключевых конкурентов Tesla X. Электрический автомобиль Porsche разгоняется до 100 километров в час за 3,5 секунды, а Tesla X — за 3,2 секунды. Машина может проехать от одного заряда аккумулятора более 500 километров, а Tesla X — около 400 километров.
Электрический автомобиль Porsche Mission E Cross Turismo планируют выпустить в конце следующего года. Цена пока неизвестна.