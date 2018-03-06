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Опубликовано 6 марта 2018, 20:41

Porsche показала "убийцу" Tesla Илона Маска

Скриншот видео:youtube.com/ Porsche

Скриншот видео:youtube.com/ Porsche

Немецкий производитель почти готов к старту массового производства собственного электрического кроссовера.

Компания Porsche показала концепт электрического кроссовера — Mission E Cross Turismo. Общая мощность двигателей нового авто — более 600 лошадиных сил.

Кроссовер назвали одним из ключевых конкурентов Tesla X. Электрический автомобиль Porsche разгоняется до 100 километров в час за 3,5 секунды, а Tesla X — за 3,2 секунды. Машина может проехать от одного заряда аккумулятора более 500 километров, а Tesla X — около 400 километров.

Электрический автомобиль Porsche Mission E Cross Turismo планируют выпустить в конце следующего года. Цена пока неизвестна.

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Сергей Сурепин
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