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Опубликовано 6 марта 2018, 20:12

"Рено" показала автомобиль для ленивых

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Groupe Renault

Скриншот видео: youtube.com/Groupe Renault

По задумке компании, такую машину можно будет вызвать с помощью приложения или найти на стационарных посадочных станциях.

Компания "Рено" показала на Женевском автомобильном салоне концепт EZ-GO. По словам разработчиков, их новый продукт — одновременно и сервис, и автомобиль.

Прототип получил электрическую силовую установку и автопилот. Он должен дополнить транспортную систему города наравне с автобусом и метро. Для поездки в машине может объединиться группа людей, которым необходимо ехать в одну сторону, либо же воспользоваться возможностью индивидуального перемещения.

Размер концепта — 5,2 метра. Машина выполнена в форме кокона, а также оснащена панорамной крышей и стеклянными дверями. Это обеспечивает 360-градусный обзор. Скорость машины — 50 километров в час.

Выпуск нового авто ожидается в 2022 году.

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Сергей Сурепин
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