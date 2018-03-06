"Рено" показала автомобиль для ленивых

По задумке компании, такую машину можно будет вызвать с помощью приложения или найти на стационарных посадочных станциях.

Компания "Рено" показала на Женевском автомобильном салоне концепт EZ-GO. По словам разработчиков, их новый продукт — одновременно и сервис, и автомобиль.

Прототип получил электрическую силовую установку и автопилот. Он должен дополнить транспортную систему города наравне с автобусом и метро. Для поездки в машине может объединиться группа людей, которым необходимо ехать в одну сторону, либо же воспользоваться возможностью индивидуального перемещения.

Размер концепта — 5,2 метра. Машина выполнена в форме кокона, а также оснащена панорамной крышей и стеклянными дверями. Это обеспечивает 360-градусный обзор. Скорость машины — 50 километров в час.