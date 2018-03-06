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Опубликовано 6 марта 2018, 23:22

Володин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ан-26 в Сирии

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Климентьев

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким военных, которые погибли при крушении военно-транспортного самолёта Ан-26 в Сирии.

— От имени депутатов и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям пассажиров и членов экипажа, погибших в авиакатастрофе самолёта Ан-26, — сказано в опубликованном на сайте Госдумы сообщении.

Самолёт Ан-26 разбился около 15:00 по московскому времени в полукилометре от аэродрома Хмеймим в Сирии. Причиной крушения, по предварительной версии, могла стать техническая неисправность.

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Аида Землекопова
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