Володин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ан-26 в Сирии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким военных, которые погибли при крушении военно-транспортного самолёта Ан-26 в Сирии.

— От имени депутатов и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям пассажиров и членов экипажа, погибших в авиакатастрофе самолёта Ан-26, — сказано в опубликованном на сайте Госдумы сообщении.