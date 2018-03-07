В 24 регионах РФ зафиксирована вспышка заболеваемости ОРВИ и гриппом, за неделю было обследовано более 7,9 тысячи человек, сообщает Роспотребнадзор.

— Среди детей возрастной группы 0–2 года недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 12 субъектах Российской Федерации, среди детей возрастной группы 3–6 лет — в 16, среди детей 7–14 лет — в 17, среди лиц старше 15 — в 18 субъектах Российской Федерации, — говорится в сообщении.