Звезда "Звёздных войн" Марк Хэмилл хочет сыграть в сериале "Ведьмак" от Netflix

По словам Хэмилла, он понятия не имеет, что это за сериал и о чём там рассказывается, однако он согласен с тем, что может и даже должен сыграть роль Весемира. До этого сценаристка Лорен Хиссрич публиковала перечень персонажей сериала с их характеристиками, указав, что Весемир — мудрый, древний, энергичный и по-отечески заботливый.