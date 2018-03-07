Звезда "Звёздных войн" Марк Хэмилл хочет сыграть в сериале "Ведьмак" от Netflix
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Актёр выразил желание примерить на себе роль Весемира в будущем шоу по мотивам популярной игры.
Американский актёр Марк Хэмилл, известный по роли джедая Люка Скайуокера в киносаге "Звёздные войны", выразил желание сыграть в сериале "Ведьмак" от Netflix. Его заинтересовала роль Весемира.
По словам Хэмилла, он понятия не имеет, что это за сериал и о чём там рассказывается, однако он согласен с тем, что может и даже должен сыграть роль Весемира. До этого сценаристка Лорен Хиссрич публиковала перечень персонажей сериала с их характеристиками, указав, что Весемир — мудрый, древний, энергичный и по-отечески заботливый.
Напомним, сериал "Ведьмак" анонсировали в мае 2017 года. Пока у шоу нет даты выхода.