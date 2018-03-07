BlackBerry подала в суд на Facebook за кражу патентов

Канадская компания, занимающиеся производством смартфонов BlackBerry, подала в суд на американскую корпорацию Facebook. Её обвиняют в нарушении прав интеллектуальной собственности.

Канадская сторона утверждает, что руководство социальной сети присвоило инновации BlackBerry, так как при улучшении сервисов Instagram и WhatsApp использовались уже запатентованные наработки, связанные с безопасностью, интерфейсом пользователя и сроками эксплуатации аккумулятора.