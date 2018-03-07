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Регион
Опубликовано 7 марта 2018, 06:42

BlackBerry подала в суд на Facebook за кражу патентов

Фото &copy; Flickr/Enrique Dans

Фото © Flickr/Enrique Dans

Ответчиками также стали "дочки" крупной американской корпорации — Instagram и WhatsApp.

Канадская компания, занимающиеся производством смартфонов BlackBerry, подала в суд на американскую корпорацию Facebook. Её обвиняют в нарушении прав интеллектуальной собственности.

Канадская сторона утверждает, что руководство социальной сети присвоило инновации BlackBerry, так как при улучшении сервисов Instagram и WhatsApp использовались уже запатентованные наработки, связанные с безопасностью, интерфейсом пользователя и сроками эксплуатации аккумулятора.

Facebook отвергает обвинения и обещает жёстко ответить на претензии канадской фирмы.

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Сергей Сурепин
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