BlackBerry подала в суд на Facebook за кражу патентов
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Ответчиками также стали "дочки" крупной американской корпорации — Instagram и WhatsApp.
Канадская компания, занимающиеся производством смартфонов BlackBerry, подала в суд на американскую корпорацию Facebook. Её обвиняют в нарушении прав интеллектуальной собственности.
Канадская сторона утверждает, что руководство социальной сети присвоило инновации BlackBerry, так как при улучшении сервисов Instagram и WhatsApp использовались уже запатентованные наработки, связанные с безопасностью, интерфейсом пользователя и сроками эксплуатации аккумулятора.
Facebook отвергает обвинения и обещает жёстко ответить на претензии канадской фирмы.