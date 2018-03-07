Sony спустя 11 лет заблокировала учётную запись с матерным словом в названии
На протяжении всего времени нарушение правил сервиса PlayStation Network никому не мешало.
Фото © Flickr/Surian Soosay
Пользователь твиттера под псевдонимом Nitwoeight рассказал историю своего приятеля из Санкт-Петербурга, который много лет пользовался в PlayStation Network учётной записью под названием blya. Однако в начале месяца его заблокировали.
Служба поддержки Sony сообщила, что сетевой идентификатор геймера нарушает правила внутреннего распорядка. В связи с этим компания заблокировала ему доступ к сервису.
В результате этого геймер потерял учётную запись с порядка 50 играми.
Акк вообще не мой, и проблема не у меня, но @PlayStationRU ваш борзометр не слишком зашкаливает? Акку 11 лет, и вместо того чтобы просто сменить ник человеку (а вы это можете), просто баните всю учётку насмерть. Молодцы, классный сервис. pic.twitter.com/wcK2MDdEJA— Плавленый сырок (@Nitwoeight) March 6, 2018