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Опубликовано 7 марта 2018, 07:40

Sony спустя 11 лет заблокировала учётную запись с матерным словом в названии

На протяжении всего времени нарушение правил сервиса PlayStation Network никому не мешало.

Фото &copy; Flickr/Surian Soosay

Фото © Flickr/Surian Soosay

Пользователь твиттера под псевдонимом Nitwoeight рассказал историю своего приятеля из Санкт-Петербурга, который много лет пользовался в PlayStation Network учётной записью под названием blya. Однако в начале месяца его заблокировали.

Служба поддержки Sony сообщила, что сетевой идентификатор геймера нарушает правила внутреннего распорядка. В связи с этим компания заблокировала ему доступ к сервису.

В результате этого геймер потерял учётную запись с порядка 50 играми.

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Сергей Сурепин
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