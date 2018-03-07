Sony спустя 11 лет заблокировала учётную запись с матерным словом в названии

Акк вообще не мой, и проблема не у меня, но @PlayStationRU ваш борзометр не слишком зашкаливает? Акку 11 лет, и вместо того чтобы просто сменить ник человеку (а вы это можете), просто баните всю учётку насмерть. Молодцы, классный сервис. pic.twitter.com/wcK2MDdEJA