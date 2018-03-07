Геймер стал жертвой ревнивой девушки с катаной в руках в духе фильма Тарантино

Молодой человек перестал уделять внимание девушке, с головой погрузившись в видеоигры.

В небольшом американском городе Камас (США) произошёл инцидент, связанный с насилием и видеоиграми. Правда, в этот раз жертвой стал непосредственно сам геймер.

Дело в том, что его ревнивая подруга нанесла молодому человеку серию колотых и резаных ран катаной. Американка заподозрила, что парень охладел к ней, так как тот слишком сильно увлёкся видеоиграми и перестал уделять ей должное внимание.