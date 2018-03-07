В России проведут чемпионат по Dota 2 при поддержке KFC

В этом году в рамках проекта KFC Battle впервые пройдёт чемпионат по популярной игре Dota 2.

Киберспортивный холдинг ESforse объявил о сотрудничестве с KFC. Компании работают в рамках международного молодёжного проекта KFC Battle.

Участвовать в турнире могут команды, состоящие из геймеров-любителей от 14 лет из России и СНГ. Участие в чемпионате бесплатное. Суперфинал пройдёт в Москве 21–22 июля.