В России проведут чемпионат по Dota 2 при поддержке KFC
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В этом году в рамках проекта KFC Battle впервые пройдёт чемпионат по популярной игре Dota 2.
Киберспортивный холдинг ESforse объявил о сотрудничестве с KFC. Компании работают в рамках международного молодёжного проекта KFC Battle.
Организаторы проведут соревнования по Dota 2. Наставником геймеров станет аналитик студии RuHub и киберспортсмен Ярослав NS Кузнецов.
Участвовать в турнире могут команды, состоящие из геймеров-любителей от 14 лет из России и СНГ. Участие в чемпионате бесплатное. Суперфинал пройдёт в Москве 21–22 июля.