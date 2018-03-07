Внимание: мерзость! Дани Алвес высморкался и вытер руку о Роналду — видео

Сопливый и совсем не футбольный эпизод произошёл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ — "Реал" (1:2).

34-летний защитник парижан Дани Алвес не самым дружелюбным образом поступил с 33-летним форвардом мадридцев Криштиану Роналду. Камеры поймали некрасивый момент, в котором бразилец высморкался, а затем незаметно подошёл к португальцу и вытер пальцы о его джерси.