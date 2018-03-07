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Регион
Опубликовано 7 марта 2018, 10:19

Внимание: мерзость! Дани Алвес высморкался и вытер руку о Роналду — видео

Фото: &copy; Соцсети

Фото: © Соцсети

Сопливый и совсем не футбольный эпизод произошёл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ — "Реал" (1:2).

34-летний защитник парижан Дани Алвес не самым дружелюбным образом поступил с 33-летним форвардом мадридцев Криштиану Роналду. Камеры поймали некрасивый момент, в котором бразилец высморкался, а затем незаметно подошёл к португальцу и вытер пальцы о его джерси.

Напомним, по итогам двух встреч "Реал" оказался сильнее ПСЖ (5:2). Парижане выбыли из борьбы за главный трофей Лиги чемпионов, а мадридцы проходят в 1/4 финала.

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Иван Линник
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