Внимание: мерзость! Дани Алвес высморкался и вытер руку о Роналду — видео
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Сопливый и совсем не футбольный эпизод произошёл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ — "Реал" (1:2).
34-летний защитник парижан Дани Алвес не самым дружелюбным образом поступил с 33-летним форвардом мадридцев Криштиану Роналду. Камеры поймали некрасивый момент, в котором бразилец высморкался, а затем незаметно подошёл к португальцу и вытер пальцы о его джерси.
Напомним, по итогам двух встреч "Реал" оказался сильнее ПСЖ (5:2). Парижане выбыли из борьбы за главный трофей Лиги чемпионов, а мадридцы проходят в 1/4 финала.