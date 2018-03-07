Nintendo не будет обновлять самую популярную консоль 2017 года
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Японские разработчики планируют сконцентрировать свои силы на выпуске дополнительного оборудования и игр.
Компания Nintendo сообщила о том, что не планирует выпускать обновлённые версии самой популярной консоли 2017 года. Гибридная приставка Switch не станет новой PlayStation 4 или Xbox One, которые уже успели получить несколько промежуточных обновлений с момента выпуска первых версий.
Японские разработчики планируют сконцентрировать свои силы на выпуске дополнительного оборудования для консоли и новых игр. В частности, Nintendo будет активно развивать конструктор Labo.
Напомним, Switch вышла чуть больше года назад. Гибридная консоль стала самой продаваемой в прошлом году.