Nintendo не будет обновлять самую популярную консоль 2017 года

Японские разработчики планируют сконцентрировать свои силы на выпуске дополнительного оборудования и игр.

Компания Nintendo сообщила о том, что не планирует выпускать обновлённые версии самой популярной консоли 2017 года. Гибридная приставка Switch не станет новой PlayStation 4 или Xbox One, которые уже успели получить несколько промежуточных обновлений с момента выпуска первых версий.

Японские разработчики планируют сконцентрировать свои силы на выпуске дополнительного оборудования для консоли и новых игр. В частности, Nintendo будет активно развивать конструктор Labo.