Володин не исключает, что скандал вокруг Слуцкого может быть провокацией
Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключает, что скандал с обвинениями в домогательствах в адрес депутата ЛДПР Леонида Слуцкого может быть провокацией. По словам председателя нижней палаты парламента, эту информацию нужно проверять и оценивать в рамках закона.
— А если это провокация? — сказал Володин на встрече с корреспондентками парламентского пула в преддверии 8 Марта.
Председатель Госдумы призвал не жить во враждебных трендах, заодно напомнив о презумпции невиновности.
Ранее несколько журналисток выступили с заявлением о том, что Слуцкий якобы приставал к ним. Сам Слуцкий ранее называл эти заявления поклёпом, а думские женщины признали обвинения провокацией.