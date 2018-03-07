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Опубликовано 7 марта 2018, 15:51

Володин не исключает, что скандал вокруг Слуцкого может быть провокацией

Вячеслав Володин.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключает, что скандал с обвинениями в домогательствах в адрес депутата ЛДПР Леонида Слуцкого может быть провокацией. По словам председателя нижней палаты парламента, эту информацию нужно проверять и оценивать в рамках закона.

— А если это провокация? — сказал Володин на встрече с корреспондентками парламентского пула в преддверии 8 Марта.

Председатель Госдумы призвал не жить во враждебных трендах, заодно напомнив о презумпции невиновности.

Ранее несколько журналисток выступили с заявлением о том, что Слуцкий якобы приставал к ним. Сам Слуцкий ранее называл эти заявления поклёпом, а думские женщины признали обвинения провокацией.

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Янковская Ольга
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