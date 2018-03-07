Володин не исключает, что скандал вокруг Слуцкого может быть провокацией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключает, что скандал с обвинениями в домогательствах в адрес депутата ЛДПР Леонида Слуцкого может быть провокацией. По словам председателя нижней палаты парламента, эту информацию нужно проверять и оценивать в рамках закона.

— А если это провокация? — сказал Володин на встрече с корреспондентками парламентского пула в преддверии 8 Марта.

Председатель Госдумы призвал не жить во враждебных трендах, заодно напомнив о презумпции невиновности.