Таким и проиграть не стыдно. Лучшие женщины мира игр

Сара Керриган (StarCraft)

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Керриган — культовый персонаж не менее культовой серии стратегических игр StarCraft. Она — самопровозглашённая Королева Клинков. Впервые она предстала перед игроками в качестве офицера одной из воюющих сторон ­— расы терранов, представляющей собой альтернативное человечество во вселенной StarCraft. Девушка успела побывать на стороне добра в роли центральной героини, после превратилась в чудовищного монстра, сметающего всё на своём пути, но в конечном счёте ей вновь удалось обрести человеческий облик. Этим Керриган очень порадовала своих поклонников, коих среди геймеров оказалось огромное множество.

Лара Крофт (Tomb Raider)

Постер фильма "Tomb Raider: Лара Крофт"/kinopoisk.ru

Лара Крофт — одна из самых главных и раскрученных секс-символов игровой индустрии. Образ девушки — расхитительницы гробниц настолько пришёлся по душе геймерам по всему миру, что по мотивам игры начали выпускать экранизации. Сначала Лару Крофт играла Анджелина Джоли, а уже 15 марта 2018 года в российский прокат выходит новый фильм с Алисией Викандер в главной роли. Лара Крофт всё время сталкивается с трудностями на своём пути, но она без проблем их преодолевает, утирая нос злодеям-парням. В народе героиню принято считать женской версией Индианы Джонса.

Элизабет (BioShock Infinite)

Скриншот видео: youtube/Sinara Snake

Практически всю свою жизнь Элизабет провела в башне под охраной Соловья — гигантского летающего монстра, который одновременно и тюремщик, и её лучший друг. Из-за длительного затворничества Элизабет осталась ребёнком, не готовым к реальному миру. 20-летняя девушка обладает различными сверхъестественными способностями. Несмотря на свой юный возраст, Элизабет может и книжкой по голове огреть, и спасти в самый неподходящий момент главного героя игры — Букера ДеВитта. В один из моментов игры он "лестно" отозвался об Элизабет: "Оказывается, девчонка не так проста, как кажется… и её лучше не злить".

Йеннифер (The Witcher)

Скриншот видео: youtube/IGN Walkthroughs

Возлюбленная главного героя Геральта из Ривии и по совместительству талантливая чародейка. Йеннифер — женщина необыкновенной красоты. Однако за привлекательными фиалковыми глазами и роскошными чёрными волосами стоит коварная девушка, способная побороться с каждым, кто встанет на её пути. Это можно заметить в её желании завести ребёнка любой ценой. Дело в том, что Йеннифер, как и большинство чародеек, не могла иметь детей. Она попыталась использовать возможности джинна, а после приняла участие в безуспешной охоте на золотого дракона. Поэтому Йеннивер не то что коня на скаку способна остановить, но и пойти на бой с огромным огнедышащим существом.

Эмили (Dishonored 2)

Скриншот видео: youtube/outsidexbox