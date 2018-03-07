Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 марта 2018, 15:07

Coca-Cola впервые за свою историю начнёт выпускать алкоголь

Фото &copy; Flickr/Thomas Hawk

Фото © Flickr/Thomas Hawk

Теперь производитель газированного напитка открывает для себя новый сегмент рынка.

Компания Coca-Cola впервые за 125 лет своего существования начнёт выпускать алкогольный напиток. Решение о выпуске нового продукта в руководстве бренда назвали историческим.

В первую очередь продукт предназначен для японского рынка. Coca-Cola планирует завоевать долю в сегменте "тюхай" — напитков с фруктовыми вкусами, содержащих 3–8% алкоголя. Такие напитки по своей крепости напоминают сидр.

О том, что Coca-Cola может начать выпуск алкогольных напитков, ранее заявлял руководитель японского подразделения компании Джордж Гардуньо. При этом рынок напитков "тюхай" с 2013 года показывает ежегодный рост на 5–25%.

Само решение о создании нового напитка не пришло компании Coca-Cola просто так. Дело в том, что производители газированных безалкогольных напитков последние годы сталкиваются со снижением продаж по всему миру, потому что люди стали меньше употреблять напитки, содержащие сахар.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Япония
  • Игры
  • cocacola
  • В мире
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar