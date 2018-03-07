Coca-Cola впервые за свою историю начнёт выпускать алкоголь

Теперь производитель газированного напитка открывает для себя новый сегмент рынка.

Компания Coca-Cola впервые за 125 лет своего существования начнёт выпускать алкогольный напиток. Решение о выпуске нового продукта в руководстве бренда назвали историческим.

В первую очередь продукт предназначен для японского рынка. Coca-Cola планирует завоевать долю в сегменте "тюхай" — напитков с фруктовыми вкусами, содержащих 3–8% алкоголя. Такие напитки по своей крепости напоминают сидр.

О том, что Coca-Cola может начать выпуск алкогольных напитков, ранее заявлял руководитель японского подразделения компании Джордж Гардуньо. При этом рынок напитков "тюхай" с 2013 года показывает ежегодный рост на 5–25%.