Геймеру запретили участвовать в благотворительных мероприятиях из-за марихуаны
Фото © Twitter/bubblesdelfuego
По словам геймера, во время турнира по скоростному прохождению игр он поделился марихуаной с другом.
В рамках недавнего марафона по скоростному прохождению видеоигр геймер под псевдонимом BubblesDelFuego заявил, что больше не будет участвовать в мероприятиях Games Done Quick. По словам геймера, ему запретили участвовать в соревнованиях, потому что он дал своему другу марихуану, которую использовал в медицинских целях.
Через восемь часов, когда эффект от лёгкого наркотика прошёл, у приятеля начался сильный приступ паники. Из-за этого его пришлось отвезти в больницу. Врачи сообщили об инциденте организаторам мероприятия и попросили геймера покинуть помещение.
По словам BubblesDelFuego, ему посоветовали как можно скорее связаться с адвокатом, чтобы избежать огромного штрафа или тюрьмы. В правилах мероприятия указано, что участники не могут находиться под действием алкоголя или наркотиков.