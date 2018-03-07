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Регион
Опубликовано 7 марта 2018, 15:08

Геймеру запретили участвовать в благотворительных мероприятиях из-за марихуаны

Фото &copy; Twitter/bubblesdelfuego

Фото © Twitter/bubblesdelfuego

По словам геймера, во время турнира по скоростному прохождению игр он поделился марихуаной с другом.

В рамках недавнего марафона по скоростному прохождению видеоигр геймер под псевдонимом BubblesDelFuego заявил, что больше не будет участвовать в мероприятиях Games Done Quick. По словам геймера, ему запретили участвовать в соревнованиях, потому что он дал своему другу марихуану, которую использовал в медицинских целях.

Через восемь часов, когда эффект от лёгкого наркотика прошёл, у приятеля начался сильный приступ паники. Из-за этого его пришлось отвезти в больницу. Врачи сообщили об инциденте организаторам мероприятия и попросили геймера покинуть помещение.

По словам BubblesDelFuego, ему посоветовали как можно скорее связаться с адвокатом, чтобы избежать огромного штрафа или тюрьмы. В правилах мероприятия указано, что участники не могут находиться под действием алкоголя или наркотиков.

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Сергей Сурепин
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