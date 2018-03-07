"Одноклассники" улучшили качество звонков с помощью искусственного интеллекта
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Представители социальной сети заявили, что использование нейросети позволило сократить время установки соединения и улучшить качество связи.
Социальная сеть "Одноклассники" перезапустила функцию голосовых и видеозвонков. Для этого разработчики использовали искусственный интеллект.
Теперь пользователи могут звонить с любого устройства. Новая технология позволит абонентам общаться из чата в личных сообщениях, со страницы учётных записей своих друзей, из веб-версии социальной сети без дополнительного программного обеспечения, а также с помощью мобильных приложений на iOS и Android.
Использование искусственного интеллекта позволило сократить время установки соединения. Также новая технология позволит улучшить качество связи.