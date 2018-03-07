"Одноклассники" улучшили качество звонков с помощью искусственного интеллекта

Теперь пользователи могут звонить с любого устройства. Новая технология позволит абонентам общаться из чата в личных сообщениях, со страницы учётных записей своих друзей, из веб-версии социальной сети без дополнительного программного обеспечения, а также с помощью мобильных приложений на iOS и Android.