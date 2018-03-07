В Китае выпустили абсолютную копию iPhone X со сканером отпечатков пальцев
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В отличие от компании Apple, китайские разработчики решили не шокировать пользователей и оставили привычный функционал.
Китайская компания UMIDIGI представила новый смартфон — UMIDIGI One. Разработчики раскрыли дизайн внешнего вида устройства, а также поделились данными об одной из его ключевых особенностей.
Новый телефон более чем полностью копирует дизайн iPhone X. При этом разработчики оставили телефону сканер отпечатков пальцев. Он расположен сбоку.
Телефон получил 5,9-дюймовый IPS-экран с вырезом в верхней части. Смартфон выйдет в марте 2019 года, цена пока не известна.