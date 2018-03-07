В Китае выпустили абсолютную копию iPhone X со сканером отпечатков пальцев

В отличие от компании Apple, китайские разработчики решили не шокировать пользователей и оставили привычный функционал.

Китайская компания UMIDIGI представила новый смартфон — UMIDIGI One. Разработчики раскрыли дизайн внешнего вида устройства, а также поделились данными об одной из его ключевых особенностей.

Новый телефон более чем полностью копирует дизайн iPhone X. При этом разработчики оставили телефону сканер отпечатков пальцев. Он расположен сбоку.