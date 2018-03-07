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Регион
Опубликовано 7 марта 2018, 18:37

Автор "Игры престолов" наймёт миньонов для ведения блога, а сам будет работать

Фото: &copy; REUTERS/Robert Galbraith

Фото: © REUTERS/Robert Galbraith

По словам писателя, он настолько завален работой, что это начинает подавлять его.

Джордж Мартин, известный благодаря циклу книг "Песнь льда и огня", по мотивам которого сняли сериал "Игра престолов", пообещал меньше писать в "Живой журнал", чтобы сконцентрироваться на работе. По словам писателя, в его жизни происходит множество захватывающих вещей.

Мартин считает, что порой этих вещей даже слишком много. В связи с этим автор "Игры престолов" решил на время отказаться от ведения блога. Он заявил, что некоторое время пользователи "Живого журнала" будут видеть меньше его постов.

Напомним, в середине февраля Мартин в очередной раз рассказал, что поклонникам его работ придётся немного дольше подождать продолжение "Песни льда и огня". Сейчас писатель занят двухтомной энциклопедией "Огонь и кровь".

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Сергей Сурепин
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