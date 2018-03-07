Автор "Игры престолов" наймёт миньонов для ведения блога, а сам будет работать

По словам писателя, он настолько завален работой, что это начинает подавлять его.

Джордж Мартин, известный благодаря циклу книг "Песнь льда и огня", по мотивам которого сняли сериал "Игра престолов", пообещал меньше писать в "Живой журнал", чтобы сконцентрироваться на работе. По словам писателя, в его жизни происходит множество захватывающих вещей.

Мартин считает, что порой этих вещей даже слишком много. В связи с этим автор "Игры престолов" решил на время отказаться от ведения блога. Он заявил, что некоторое время пользователи "Живого журнала" будут видеть меньше его постов.