Слова "криптовалюта" и "блокчейн" внесли в самый известный словарь
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Американский словарь Мерриама — Вебстера теперь содержит толкование криптовалютных терминов.
Термины "блокчейн" и "криптовалюта" добавили в один из самых известных в мире словарей английского языка Мерриама — Вебстера. Также в словарь внесли расшифровку и толкование аббревиатуры ICO (initial coin offering, первичное размещение монет).
В общей сложности последнее обновление словаря принесло в него 850 новых понятий из самых разных сфер человеческой жизни. Из современной IT-терминологии в базу попали также "лайфхак", "чувствительный к регистру" и другие.
При этом слово "единорог" приобрело новое значение. Так принято называть стартапы, которым удалось привлечь инвестиции на сумму миллиард долларов и более.