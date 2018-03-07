Слова "криптовалюта" и "блокчейн" внесли в самый известный словарь

Американский словарь Мерриама — Вебстера теперь содержит толкование криптовалютных терминов.

Термины "блокчейн" и "криптовалюта" добавили в один из самых известных в мире словарей английского языка Мерриама — Вебстера. Также в словарь внесли расшифровку и толкование аббревиатуры ICO (initial coin offering, первичное размещение монет).

В общей сложности последнее обновление словаря принесло в него 850 новых понятий из самых разных сфер человеческой жизни. Из современной IT-терминологии в базу попали также "лайфхак", "чувствительный к регистру" и другие.