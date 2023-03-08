Дикая Клара: женщина, придумавшая праздник 8 Марта Лайф вспоминает биографию немецкой революционерки Клары Цеткин, которая вошла в историю XX века как создатель Международного женского дня. 7 марта, 23:40 23630 23630 Клара Цеткин. Фото © Getty Images / Topical Press Agency

Вот уже больше столетия в мире отмечается праздник, не посвящённый какому-либо значимому событию. Речь идёт о Международном женском дне 8 Марта, доставшемся России по наследству от СССР, где он отмечался как День международной солидарности женщин в борьбе за равенство.

Почему же для борьбы за равенство выбрали именно дату 8 марта? Наиболее популярная версия гласит, что это день рождения самой Клары Цеткин, которая и впервые предложила отмечать День международной женской солидарности. Другая же версия гласит, что еврейская женщина Клара Цеткин под видом женского праздника зашифровала иудейский религиозный праздник Пурим — в честь другой еврейской женщины, Эсфирь.

Но все эти версии не выдерживают никакой критики. Во-первых, дата празднования Пурима определяется по лунному календарю. Во-вторых, Клара Цеткин была чистокровной немецкой женщиной — более того, дворянских кровей. Да и родилась она 5 июля 1857 года. Впрочем, обо всём по порядку.

Урождённая Айснер

Будущая пламенная немецкая революционерка появилась на свет в небольшом саксонском городке Видерау, что стоит на берегу речушки Видербах, в семье сельского учителя Готфрида Айснера, выходца из бедного дворянского рода. Зато мать Клары Жозефина Витале происходила из весьма зажиточной буржуазной семьи, владевшей многочисленными мануфактурами и фабриками в Лейпциге. Правда, её отец Жан Доминик Витале своим буйным нравом ничуть не походил на всех прочих Витале — он принимал активное участие во Французской революции 1789 года и в наполеоновских походах. В таком же духе он воспитал и свою дочь Жозефину, названную в честь первой супруги Наполеона Бонапарта, а Жозефина, будучи убеждённой сторонницей эмансипации женщин, постаралась вырастить революционерку из Клары, что ей успешно удалось.

Уже в юном возрасте Клара выделялась среди сверстников любознательностью и цепкой памятью: в девять лет девочка прочла всего Гёте и Шиллера и с удовольствием декламировала их стихи, а в 12 — на память цитировала отрывки из "Истории французской революции" историка Томаса Карлейля.

Цеткин в 1897. Фото © Shutterstock, Википедия

В 1874 году Клара выдержала вступительные экзамены в частную гимназию выдающегося педагога Августы Шмидт в Лейпциге. Именно там Клара Айснер и получила от однокурсников своё прозвище Дикая Клара — в пылу спора о политике она могла запросто пустить в ход и кулаки.

Тем не менее все государственные выпускные экзамены Клара сдала на "отлично". Родители нисколько не сомневались, что Клару ждёт блестящая карьера на педагогическом поприще или в какой-нибудь банковской конторе. Или — чем чёрт не шутит! — может быть, даже в ландтаге Саксонии, раз уж она с таким жаром рассуждает о политике. Но Готфрид и Жозефина Айснеры и представить не могли себе, что Клара, внешне напоминавшая обычную крестьянскую девушку из Видерау с плоским лицом и руками-лопатами, начнёт свою собственную политическую карьеру.

Цеткин

Ещё будучи студенткой в Лейпциге, она сблизилась с кружком революционных студентов-эмигрантов из России, среди которых был и Осип Цеткин — харизматичный и обаятельный уроженец Одессы, он был любимцем всех женщин революционного подполья, которые были готовы часами слушать его лекции о победе марксизма.

И Дикая Клара влюбилась без памяти — небритый Цеткин с горящими глазами напоминал ей романтических героев Шиллера, о которых она так много читала в детстве. Всецело разделяя взгляды обожаемого Осипа, она в 21 год вступила в социалистическую рабочую партию и стала гражданской женой Цеткина, взяв его фамилию.

Неожиданный брак Клары привёл к полному разрыву с семьёй. К тому же после введения Отто фон Бисмарком "Исключительного закона против социалистов" 1881 года Осип Цеткин был арестован и выслан из страны.

Вместе с ним, как преданная жена декабриста, из страны уехала и Клара. Сначала они направились в Цюрих, затем — в Вену и Рим, где Осипу вновь грозила тюрьма. Наконец, в 1882 году они остановились в Париже, где стали жить в крохотной квартирке на Монмартре.

В Париже у Клары в 1883 году и родился первенец — сын Максим, а через два года на свет появился и Константин. Жили трудно: Осип публиковался за гроши в левых газетах, Клара давала частные уроки и стирала бельё у богатых.

Однажды она даже играла в карты на деньги — Дикая Клара со времён учёбы в гимназии была отличным игроком в покер. Поскольку в прежние времена женщин не пускали за карточный стол играть с мужчинами, Кларе пришлось переодеваться в мужское платье и приклеивать искусственную бороду. Подмены никто не заметил.

Люксембург

Фото © Shutterstock, Википедия

В то же время именно в Париже Клара познакомилась с Лаурой Лафарг, дочерью Карла Маркса, и её мужем Полем Лафаргом, который был одним из вождей рабочего движения Франции. Именно Лафарги и познакомили Цеткин с Розой Люксембург, её самой близкой подругой.

Урождённая Розалия Люксенбург появилась на свет 5 марта 1871 года в семье зажиточных польских евреев из городка Замосць, что находился в пределах Российской империи. Пятый ребёнок в семье, Розалия была самой невзрачной. У неё была непропорциональная фигура, маленький рост, да ещё и хромота из-за врождённого вывиха бедра. Но в то же время Розалия обладала редким обаянием, действовавшим на всех мужчин. Бертран Вольф, лидер американских коммунистов, описал Розалию как миниатюрную миловидную женщину с большими, выразительными глазами и тёплым вибрирующим голосом.

Борясь со своими комплексами, она занялась политикой — в партии в ней видели не женщину, а умного и надёжного товарища.

В 1890 году 19-летняя Роза, уже сменившая фамилию на Люксембург, отправилась из-за преследования полиции в Париж, где её и свели с Цеткин.

Они подружились мгновенно — две нескладные эмансипированные женщины, объединённые к тому же общими еврейскими идеями.

В партии социал-демократов ехидно усмехались: "В нашей хлипкой партии есть только двое настоящих мужиков — Клара Цеткин и Роза Люксембург".

День эмансипации

Именно Цеткин и Люксембург мы и обязаны появлением Международного женского дня 8 Марта. Ещё в 1910 году на Второй Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене Цеткин внесла предложение объявить второе воскресенье марта Днём международной солидарности женщин в борьбе за свои права. Роза Люксембург горячо поддержала это предложение.

Правда, с датой международного праздника удалось определиться не сразу. Так, женские организации Германии отмечали его 19 марта — в память о победе берлинских рабочих в революционных боях на баррикадах в 1848 году. В Америке праздником было объявлено 8 марта — в честь забастовки, организованной работницами текстильных фабрик Нью-Йорка 8 марта 1857 года. В Англии — 9 марта, в честь забастовки шахтёров округа Уэстморленд, в которой приняли участие свыше 15 тысяч человек.

Только в 1914 году Международный женский день стал отмечаться повсеместно 8 марта — это было второе воскресенье месяца. Правда, больше этот праздник в военное время не отмечался.

Ну а после войны день 8 марта был узаконен решением 2-й Коммунистической женской конференции, прошедшей в 1921 году в Москве. Было выпущено и специальное разъяснение, что день 8 марта был установлен в память об участии женщин в петроградской демонстрации 23 февраля (8 марта) 1917 года — дескать, это откровенно притянутое за уши и малозаметное для современников событие стало грозным предшественником Февральской революции.

После Второй мировой войны этот праздник стал отмечаться и по всему социалистическому лагерю, а с 1975 года ООН присвоила празднику и международный статус.

Божественная женщина

Клара Цеткин и Роза Люксембург, 1910 год. Фото © Shutterstock, Википедия

В 1889 году Осип Цеткин умер от туберкулёза, а следом в Берлине отменили и "Исключительный закон". И Клара вместе с детьми и Розой Люксембург отправилась домой, в Германию, в Штутгарт, где в то время образовалась крупная ячейка социал-демократической партии.

С 1891 по 1917 год Клара Цеткин была редактором пролетарского женского журнала Die Gleichheit ("Равенство"). Интересно, что журнал издавался на средства инженера Роберта Боша — основателя электротехнического концерна Robert Bosch GmbH. Но в те времена Роберт Бош был лишь подающим надежды инженером, который разрабатывал устройства зажигания от магнето для автомобильных двигателей. Он никогда не скрывал своих либеральных взглядов и с удовольствием жертвовал часть доходов на революционную печать.

Впрочем, говорят, что Боша и Дикую Клару связывало нечто большее, чем просто общность политических взглядов. Так или иначе, но любовная связь, если она и существовала, осталась тайной за семью печатями — особенно после того, как жена инженера Боша Анна Кайзер родила двух дочерей, Маргариту и Паулу.

Сама же Клара в это время была занята новым романом — в редакции она встретила 18-летнего художника Георга Фридриха Цунделя. Сначала Клара просто помогала юноше получить заказы, но затем она вышла замуж за Георга.

Друзья Клары отговаривали её от этого шага, считая, что такой мезальянс опозорит Цеткин и выставит на посмешище. Но Клара ещё раз доказала, что она не зря получила прозвище Дикая: ей было абсолютно всё равно, что думают другие по этому поводу.

Почти два десятилетия Клара и Георг жили душа в душу. Сыновья Клары взрослели, учились на врачей. Доходы семьи позволили приобрести хороший дом в пригороде Штутгарта, небольшую виллу в Швейцарии и даже автомобиль, что по тем временам было верхом моды и роскоши.

Фото © Википедия

Неслучайно на вилле Цеткин любили гостить все вожди социалистического движения того времени. Например, в 1907 году на Штутгартском конгрессе Клара познакомилась с Владимиром Лениным, и вскоре он стал её близким приятелем.

Но в 1914 году супруги расстались. Поводом стало различное отношение к Первой мировой войне. Клара Цеткин выступала против империалистической войны, а Георг Фридрих наперекор ей записался добровольцем в армию.

Клара переживала из-за ухода супруга и долгие годы не давала ему официального развода. Только в 1928-м, когда ей был почти 71 год, она согласилась на развод, и художник тут же женился на своей давней избраннице Пауле Бош — дочери Роберта Боша, с которой, как оказалось, он долгие годы состоял в неофициальных отношениях.

Невестка и свекровь

Чёрная кошка пробежала и между Кларой Цеткин и Розой Люксембург. В 1907 году Клара узнала, что 37-летняя Люксембург стала любовницей её 22-летнего младшего сына Константина. И не просто любовницей — Константин изъявил желание жениться на Розе. Клара Цеткин была очень недовольна таким поворотом событий, она даже перестала общаться с подругой.

Роман Константина и Розы продолжался вплоть до начала Первой мировой войны — Константин по примеру отчима Георга записался добровольцем в армию и ушёл на фронт. Служил унтер-офицером санитарной службы, воевал на западном фронте, на Сомме, в Вердене и Реймсе. Был даже награждён за храбрость Железным крестом второй степени.

Больше он к Розе не вернулся — после войны он поступил учиться во Франкфуртский университет. Там он и узнал, что в 1919 году Роза Люксембург была жестоко убита полицией в Берлине в ходе подавления восстания рабочих. Розу забили насмерть, а тело выбросили в Ландвер-канал по пути в тюрьму. Тело Люксембург нашли лишь спустя почти пять месяцев, а похоронили и вовсе в 2009 году — всё это время останки революционерки хранились в запасниках патологоанатомического театра как останки "неизвестной".

Смерть Розы для Клары стала страшным ударом. Она пережила подругу на 15 лет, но и перед смертью всё время вспоминала только о ней, да и последнее её слово было "Роза".

Последнее пристанище

Фото © Shutterstock, РИА Новости

В 1920–1933 годах, на протяжении всего существования Веймарской Республики, Клара Цеткин избиралась депутатом рейхстага от компартии. Более 10 лет подряд она входила в состав ЦК КПГ, была занята в Исполнительном комитете Коминтерна, а также возглавляла созданную в 1922 году Международную организацию помощи борцам революции. Но большую часть времени она проводила в Москве, где готовила программу мероприятий Коминтерна.

Последний раз она приехала в Германию в 1932 году на открытие вновь избранного рейхстага. На первом заседании, председательствуя по старшинству, она выступила с воззванием противостоять фашизму всеми средствами:

— Станем в единый фронт против фашизма и его доверенных лиц в правительстве! Организация, ясное осознание своих целей трудящимися в борьбе против фашизма — вот ближайшая необходимая предпосылка единого фронта в борьбе против кризисов, империалистических войн и причины их возникновения — капиталистического способа производства!

После этого она и передала слово Герману Герингу — представителю фракции, получившей на недавних выборах большинство голосов.

После того как левые партии в Германии были запрещены, Цеткин навсегда уехала в Советский Союз.

Она умерла 20 июня 1933 года в подмосковном Архангельском в возрасте 76 лет. Прах Цеткин был помещён в урне в кремлёвскую стену на Красной площади в Москве.

После смерти матери Константин бежал из СССР во Францию, где работал массажистом и санитаром. После оккупации Франции Цеткин эмигрировал в США, где работал в нескольких психиатрических клиниках, а затем уехал жить в Канаду.

А вот старший сын — Максим Цеткин — остался в СССР. Он работал хирургом в Москве и даже вступил в ВКП(б). Служил военврачом в республиканской армии во время гражданской войны в Испании, затем работал на Кавказе. По окончании Второй мировой войны (в 1945 году) Максим Цеткин вернулся в Германию и участвовал в восстановлении системы здравоохранения в советской зоне оккупации. Не так давно больнице в Нордхаузене и Военно-медицинскому отделению Грайфсвальдского университета было присвоено имя Максима Цеткина.

О его матери в Германии практически не вспоминают.

Авторы Владимир Тихомиров