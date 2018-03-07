Актёры сериала о стартапах "Кремниевая долина" сами стали инвесторами стартапов

Занятия выдуманных персонажей популярного шоу плавно начали перетекать в их реальную жизнь.

Несколько актёров и шоураннер сериала "Кремниевая долина", который рассказывает о буднях специалистов IT-индустрии, по аналогии с персонажами шоу постепенно начали вкладывать деньги в технологические компании.

Так, например, исполнитель одной из главных ролей Томас Миддлдитч теперь активно инвестирует средства и часто посещает Долину, чтобы расширить собственное портфолио проектов. Больше всего актёру интересны компании, которые работают в авиационном сегменте, а также проекты, связанные с окружающей средой.

Актриса Аманда Крю в течение нескольких последних лет постепенно стала проводить всё больше времени на встречах с представителями организаций, управляемых женщинами. Она уже вложила деньги в медиакомпанию NetworkBe и журнал Darling.