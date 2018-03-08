Goodyear показала шины с живым мхом, которые вырабатывают кислород
Фото: © кадр из видео YouTube\Goodyear Tires
Главная идея новых шин заключается в том, чтобы повысить качество воздуха в загруженных мегаполисах.
Компания Goodyear в рамках Международного автосалона в Женеве показала уникальную разработку. Фирма представила концептуальные непневматические покрышки под названием Oxygene.
Основная идея новинки — повышение качества воздуха в загруженных мегаполисах. Внутри шины растёт мох, поэтому в процессе использования покрышка благодаря своей уникальной конструкции будет "втягивать" внутрь влагу и углекислый газ. После этого за счёт реакции фотосинтеза вырабатывается кислород, поступающий в окружающее пространство.
Новые покрышки компания планирует создавать с помощью 3D-печати из порошка, полученного при переработке старых шин. Также в них не будет герметичной камеры, поэтому порезы, проколы и другие повреждения шинам не страшны. Благодаря этому можно будет обеспечить продолжительный срок службы.