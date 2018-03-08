Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 марта 2018, 08:24

Goodyear показала шины с живым мхом, которые вырабатывают кислород

Фото: &copy; кадр из видео YouTube\Goodyear Tires

Фото: © кадр из видео YouTube\Goodyear Tires

Главная идея новых шин заключается в том, чтобы повысить качество воздуха в загруженных мегаполисах.

Компания Goodyear в рамках Международного автосалона в Женеве показала уникальную разработку. Фирма представила концептуальные непневматические покрышки под названием Oxygene.

Основная идея новинки — повышение качества воздуха в загруженных мегаполисах. Внутри шины растёт мох, поэтому в процессе использования покрышка благодаря своей уникальной конструкции будет "втягивать" внутрь влагу и углекислый газ. После этого за счёт реакции фотосинтеза вырабатывается кислород, поступающий в окружающее пространство.

Новые покрышки компания планирует создавать с помощью 3D-печати из порошка, полученного при переработке старых шин. Также в них не будет герметичной камеры, поэтому порезы, проколы и другие повреждения шинам не страшны. Благодаря этому можно будет обеспечить продолжительный срок службы.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • женева
  • В мире
  • Экология
  • Авто
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar