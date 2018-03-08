Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 марта 2018, 08:24

Россия стала лидером по числу атак мобильными банковскими вирусами

Фото: &copy; Flickr/CafeCredit.com

Фото: © Flickr/CafeCredit.com

С угрозами подобного плана встречается каждый 40-й пользователь устройств на базе Android.

"Лаборатория Касперского" назвала главные угрозы мобильных устройств в 2017 году. По информации компании, число пользователей Android-устройств, атакованных вредоносными программами, увеличилось в 1,2 раза по сравнению с 2016 годом.

Также в два раза выросло количество мобильных вирусов-вымогателей. Россия заняла первое место по количеству атак мобильными банковскими вирусами. С этой угрозой сталкивается каждый 40-й пользовать устройств под управлением операционной системы Android.

Наибольшая угроза на протяжении последних нескольких лет — вирусы-рутовальщики, которые, получая права суперпользователя, начинают показывать рекламу и незаметно устанавливать соответствующие приложения.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Банки
  • android
  • Игры
  • Россия
  • Хакеры
  • Лаборатория Касперского
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar