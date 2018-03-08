Россия стала лидером по числу атак мобильными банковскими вирусами

С угрозами подобного плана встречается каждый 40-й пользователь устройств на базе Android.

"Лаборатория Касперского" назвала главные угрозы мобильных устройств в 2017 году. По информации компании, число пользователей Android-устройств, атакованных вредоносными программами, увеличилось в 1,2 раза по сравнению с 2016 годом.

Также в два раза выросло количество мобильных вирусов-вымогателей. Россия заняла первое место по количеству атак мобильными банковскими вирусами. С этой угрозой сталкивается каждый 40-й пользовать устройств под управлением операционной системы Android.