Названы лучшие города для миллениалов

Немецкая фирма Nestpick, специализирующаяся на аренде апартаментов по всему миру, составила рейтинг лучших городов для миллениалов.

Первое место занял Берлин. Он стал абсолютным лидером по уровню развития ночной жизни среди первых десяти городов. Также Nestpick отмечает низкий уровень медицины в Берлине — в десятке лидеров хуже ситуация только в Нью-Йорке.

Второе место занял канадский город Монреаль. Здесь, как и в остальных двух городах Канады, представленных в первой десятке, рекордные показатели в толерантности к иммигрантам. Наихудшие характеристики — в пиве, еде и скорости интернета.

На третьем месте расположился Лондон. Британская столица отличается максимальным уровнем образования. Также в Лондоне развита ночная жизнь, индустрия стартапов и туризм, однако найти доступное жильё в нём почти невозможно — хуже снова-таки только в Нью-Йорке.