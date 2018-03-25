Наверстать упущенное. Какие игры вы пропустили в марте 2018 года

Devil May Cry HD Collection (13 марта)

Сборник включает в себя первые три части культового слэшера Devil May Cry. Изначально игры студии Capcom были доступны на консолях PlayStation 3 и Xbox 360, но теперь добрались до актуальных платформ. Игры рассказывают о приключениях пафосного охотника на демонов по имени Данте. Геймерам они пришлись по душе незаурядной боевой системой, на освоение которой можно потратить уйму свободного времени. Отличительная черта сборника — обновлённая графика. Теперь все игры выглядят приятно, а также работают в разрешении 1080p и с частотой 60 кадров в секунду.

Burnout Paradise Remastered (16 марта)

Ещё одно переиздание в списке главных игр этого месяца. Burnout Paradise — одна из лучших аркадных гонок в истории игровой индустрии. Теперь она доступна на актуальных платформах. Для любителей ностальгии это отличный повод вспомнить времена, когда гоночные симуляторы повально заполоняли рынок, но при этом все игры разительно отличались друг от друга. В обновлённой версии Burnout Paradise улучшена графика, добавлены все существующие дополнения и адаптирована работа с 4K-разрешением.

Sea of Thieves (20 марта)

Одна из главных игр месяца и эксклюзивов Microsoft. Игра студии Rare будет доступна только на ПК и консолях Xbox One. Sea of Thieves — отличный способ почувствовать себя пиратом, с головой окунувшись в эту нелёгкую жизнь. Игра прекрасно подходит для времяпровождения с друзьями: пока один будет стоять у штурвала, второй займётся парусами, третий начнёт обстреливать вражеский корабль из пушки, а четвёртый придаст атмосферы всему происходящему, играя на губной гармошке. В Sea of Thieves вам придётся искать сокровища, сражаться с ожившими скелетами и выпивать очень много рома.

A Way Out (23 марта)

Новая игра от создателей Brothers: A Tale of Two Sons выглядит тёмной лошадкой месяца, но подкупает своей уникальностью. В A Way Out вас ждёт кинематографический сюжет, а прохождение игры предполагает наличие напарника рядом — боевик можно пройти вдвоём сидя на одном диване, как в старые добрые времена. Главная задача — помочь двум напарникам сбежать из тюрьмы. Для этого вам понадобится на протяжении всего пути слаженно работать и быть предельно аккуратными, чтобы незаконные действия не заметили надзиратели.

Far Cry 5 (27 марта)