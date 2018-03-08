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Регион
Опубликовано 8 марта 2018, 09:11

Биткоин надоел россиянам

Фото: &copy; Flickr/Thought Catalog

Фото: © Flickr/Thought Catalog

Пользователи Интернета всё реже ищут в поисковых системах информацию о криптовалюте.

Пользователи поисковых систем Google и "Яндекс" стали реже запрашивать слово "биткоин". По информации Google Trends, с декабря доля запросов с упоминанием главной криптовалюты упала более чем на 80%. Количество запросов в "Яндексе" в месяц в абсолютном выражении снизилось практически в два раза — с 8,5 миллиона до 4,3 миллиона.

График роста количества запросов почти совпадает с графиком роста цены биткоина. Например, 17 декабря, когда цена побила рекорд в 20 тысяч долларов, в поисковых системах зафиксировали рекордное количество запросов. После этого популярность снова начала снижаться.

Напомним, в начале февраля биткоин установил антирекорд. Стоимость самой популярной криптовалюты опустилась ниже шести тысяч долларов.

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Сергей Сурепин
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