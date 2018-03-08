Рэпер Гнойный пригрозил судом российским киберспортсменам из-за "Антихайпа"

Во избежание слухов, хочу сообщить, что #антихайп на #WESG поедет, но под новом именем. Приспешники Гнойного не оценили нашего юмора и начали грозить судебными исками. Ок, нам не жалко, мы теперь Тим Раша. Хайп! pic.twitter.com/yJvhmVoNzY