Рэпер Гнойный пригрозил судом российским киберспортсменам из-за "Антихайпа"
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Геймерам пришлось сменить название команды, чтобы избежать разбирательства с артистом.
Киберспортивная команда "Антихайп" выступит под названием Team Russia на турнире WESG по Dota 2. Российским геймерам пришлось сменить название из-за угроз судебными исками от представителей рэпера Гнойного.
Во избежание слухов, хочу сообщить, что #антихайп на #WESG поедет, но под новом именем. Приспешники Гнойного не оценили нашего юмора и начали грозить судебными исками. Ок, нам не жалко, мы теперь Тим Раша. Хайп! pic.twitter.com/yJvhmVoNzY— Roman Dvoryankin (@dvoryrom) March 7, 2018
Напомним, изначально "Антихайп" — это творческое объединение русскоязычных рэп-артистов. В его состав входят Гнойный, Замай, Букер, СД и другие рэперы. Они владеют этим брендом и не давали российским киберспортсменам разрешение на использование этого названия.
Турнир WESG пройдёт 13–18 марта в Китае. 32 национальные команды со всего мира разыграют полтора миллиона долларов. Российской сборной предстоит сыграть с Германией, Перу и Филиппинами.