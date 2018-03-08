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Регион
Опубликовано 8 марта 2018, 09:13

Рэпер Гнойный пригрозил судом российским киберспортсменам из-за "Антихайпа"

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/dvoryrom

Фото: © twitter.com/dvoryrom

Геймерам пришлось сменить название команды, чтобы избежать разбирательства с артистом.

Киберспортивная команда "Антихайп" выступит под названием Team Russia на турнире WESG по Dota 2. Российским геймерам пришлось сменить название из-за угроз судебными исками от представителей рэпера Гнойного.

Напомним, изначально "Антихайп" — это творческое объединение русскоязычных рэп-артистов. В его состав входят Гнойный, Замай, Букер, СД и другие рэперы. Они владеют этим брендом и не давали российским киберспортсменам разрешение на использование этого названия.

Турнир WESG пройдёт 13–18 марта в Китае. 32 национальные команды со всего мира разыграют полтора миллиона долларов. Российской сборной предстоит сыграть с Германией, Перу и Филиппинами.

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Сергей Сурепин
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